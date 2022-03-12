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13 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Beklemeye dayanamaz: UNICEF Yemen'deki âcil insani krize dikkat çekti!

12 Mart 2022, Cumartesi 20:48
UNICEF, Yemen’de âcil tedbir alınmazsa milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kriz içindeki Yemen’de âcil tedbir alınmazsa milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. UNISEF’in Twitter hesabından Yemen’deki “açlık krizine” ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Yemen’deki çocuklar, gıda eksikliğinden değil ailelerinin yiyecek alacak parası olmadığı için açlıktan kıvranıyor. Âcil bir şekilde harekete geçilmezse milyonlar açlığa sürüklenebilir. Yemen beklemeye dayanamaz. Ekonomik çöküşün Yemen’deki insanî kriz üzerindeki etkisi küçümsenemez” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), 30 Ocak 2022’de yaptığı açıklamada, çatışmalar ve ekonomik çöküşün giderek şiddetlendiği Yemen’de açlığın da ülke geneline yayılmaya başladığına dikkati çekmişti. 

Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ili gibi savaştan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki ailelerin, hayatta kalmak için ağaç yapraklarını yemek gibi çaresiz tedbirlere başvurduğu kaydedilmişti.

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İnsanî kriz korkunç boyutlara ulaştı

WFP, 22 Aralık 2021’de, finansman eksikliği sebebiyle Ocak 2022’den itibaren Yemen’e sunulan gıda yardımlarının azaltılacağını duyurmuştu. Yemen’deki İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başşehir Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021’in sonuna kadar Yemen’deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin ölümüne yol açtı. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

AA

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