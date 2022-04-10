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10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

'Bekleyecek zamanımız yok'

10 Nisan 2022, Pazar 13:56
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.

Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 45. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."

Johnson, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev ziyaretine değinen Zelenskiy, Johnson'un, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldiğini belirtti.

Ukraynalılar adına Johnson'ı ağırlamaktan büyük onur olduğunu ifade eden Zelenskiy, Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'ya başta savunma olmak üzere yaptırımlar politikasındaki liderliğinin sonsuza kadar tarihe kazındığının altını çizdi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın başlattıkları Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyasında, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için toplanan 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü için teşekkür etti.

AA

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  • S.topuz

    10.4.2022 14:42:46

    Sayın Zelenskiy, halen daha anlamadınız mı? Seni ve Ukraynayı kendi menfaatleri için ATEŞE ATIP ,bi MAŞA gibi kuklanıyorlar ve daha uzun zaman da kullanma niyetindeler. Onun için bütün bu gayretler! Irakta SADDAMIN BAŞINA GELENLER ,Libya ve SURİYE'de ki senelerce devam eden ve etmekte olan kıyımları bi hatırla! O zaman belki UYANIRSINIZ! Daha çok geç olmadan, hemen RUSLARLA ADİL ve CİDDİ ve SAMİMİ olarak bir "MUAHEDE" yapıp imzalayın. Yoksa SEN de UKRAYNA HALKIDA en çok KAYBEDEN ve en az KAZANAN, diğerleri ise en ÇOK ve HEM DEVAMLI KAZANANLAR OLACAKLAR! KARAR SENİN ve UKRAYNANIN!

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