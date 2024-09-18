"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

'Belarus'a yapılacak saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur'

18 Eylül 2024, Çarşamba 02:11
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Belarus topraklarına yapılacak saldırının Üçüncü Dünya Savaşı olacağını" söyledi.

Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Belarus’un barışın destekçisi olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti.

Çok kutupluluk ve çeşitlilik düşüncesini savunmayı sürdürdüklerini kaydeden Lukaşenko, "Çok kutupluluğa kimin karşı olduğunu biliyorsunuz. Ancak bu artık önlenemez. Bu çok kutupluluk sadece kapıyı çalmıyor, artık önümüze geldi. Küresel güvenlik krizinden mutlaka çıkış yolu bulacağız. Çünkü en yakın müttefiklerimiz ve pek çok ülke bizimle birlikte." diye konuştu.

Savaş istemediklerinin altını çizen Lukaşenko, komşu devletlerde barışın hüküm süreceğine ve halkların uyum ve dostluk içinde yaşayacağı bir günün geleceğine inandıklarını dile getirdi. Lukaşenko, böyle bir dünyanın inşası için her şeyi yaptıklarını bildirdi.

Barışçıl yaklaşımların bir zayıflık göstergesi olmadığına işaret eden Lukaşenko, dış saldırganlığa karşı her zamankinden daha fazla cevap verebileceklerini belirtti.

Lukaşenko, ülkeden kaçanların ve onların Batılı idarecilerinin ülkedeki cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde yeniden toplumu karıştırmaya yönelik eylem planı geliştirmeye başladıklarına dikkati çekti.

ABD’nin eylül ortasından kasım başına kadar hem Moskova hem de Kiev tarafından cephelerde askeri gerilimin artmasını beklediğine dair bir istihbarat bilgisine sahip olduklarını aktaran Lukaşenko, Batılı istihbarat teşkilatlarının savaşın devam etmesini istediği için Belarus’u da durumu tırmandırmaya uygun bir yer olarak gördükleri değerlendirmesini yaptı.

Lukaşenko, "Başkalarının çizmesi topraklarımıza ayak basmazsa bunu (Belarus ordusunun çatışmaya girmesi) yapmayacağız." dedi.

"ABD, Kiev’e güney sınırımızdaki altyapıya saldırma talimatı verdi"

ABD'nin, koşullar oluştuğunda Kiev'e Belarus’un güney sınırındaki altyapısına saldırma talimatı verdiğini öne süren Lukaşenko, bunun sebebinin Rus insansız hava araçlarının (İHA) Belarus toprakları yakınında uçması olduğunu ifade etti.

Ukraynalılar ile çeşitli kanallar üzerinden, toprakları üzerinde gerek Rus gerek Ukrayna İHA’larının uçtuğunu medyada öne çıkarmama konusunda anlaştıklarını aktaran Lukaşenko, hem Rus hem de Ukrayna tarafının İHA’ları kötü kullandığını, dolayısıyla da iki taraftan da İHA’ların Belarus topraklarına düştüğünü anlattı.

"ABD barış müzakereleri ile ilgili koşullar öne sürdü"

Washington'daki "kukla ustalarının" Ukrayna'yı Belarus'la çatışmaya ittiğini iddia eden Lukaşenko, "Ve Amerikalılara şunu sormak istiyorum: Barış mı, barışçıl müzakereler mi, yoksa durumun tırmanmasını mı istiyorsunuz? Bunu sormam boşuna değil. Çünkü son zamanlarda bize müzakerelerle ilgili imalarda bulundular ve hatta koşullar öne sürdüler. Biz de kabul ettik. Şimdi bunu nasıl anlamalıyız?" ifadelerini kullandı.

Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinin konum itibarıyla tüm yolların geçtiği yer olduğu için büyük ölçekli çatışmaların içinde yer aldığını hatırlatarak, "Tarih tekerrür ediyor. Ancak bunu anlamayanları, rakiplerimizi, düşmanlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Bunu yapmaya gerek yok. Bu Avrupa ve tüm dünyaya fayda sağlamayacak. Belarus’a yapılan saldırı, Üçüncü Dünya Savaşı olur. Bunu unutmayın." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi, sonra demokratları katletti

    'Belarus'a yapılacak saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur'

    Slovenya: BM, Filistin halkına umut olmalı

    Ehliyette yeni dönem başlıyor - Eski ehliyetlerini yenilemeyenlere 12 bin TL ceza kesilecek!

    Bütçe açığı büyüyor

    Sessizliğin devamı soykırımı arttırır

    Şimşek: Geçim sıkıntısı var, sabır gerekiyor

    Açık alanda sigara içmek yasaklanacak

    Balıkesir’de ‘askıda kırtasiye’ uygulaması yoğun ilgi gördü

    Açlık sınırı 27 bin lira

    Vatandaşlardan tasarruf bekleyen kamu tasarruf etmiyor

    Gözaltında şiddete 100 bin TL tazminat

    İşçiyi köle gibi görüyorlar

    Myanmar'da tayfun nedeniyle ölü sayısı 226'ya yükseldi

    Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

    Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 95 bini geçti

    Beyaz Saray'dan, Elon Musk'a "sorumsuzluk" eleştirisi

    İnsan olan, Filistin'e duyarsız kalamaz

    Faize 2.84 trilyon lira ödediler

    Bu hafta yağışlı geçecek

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KOVANCI

    “OKU!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbeler ve tek adam rejimi
    Ahmet BATTAL

    Adalet idamla mı gelecek?
    Nahit Topaloğlu

    Olmuş bitmiş bir mesele mi? - Şapka Deyip Geçmeyin 17
    Ali FERŞADOĞLU

    Obur dünyadan öbür dünyaya gidiş zor!..
    Genel

    Ehliyette yeni dönem başlıyor - Eski ehliyetlerini yenilemeyenlere 12 bin TL ceza kesilecek!
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Nur şakirtleri kâğıdı bitirdiler”
    Faruk ÇAKIR

    Ayağına kurşun sıkan ülke
    Risale-i Nur'dan

    Allah birdir; başka şeylere müracaat edip yorulma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.