"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Belarus - Polonya sınırında düzensiz göçmen hareketliliği

08 Kasım 2021, Pazartesi 16:28
Belarus Devlet Sınır Komitesi, eşyalarıyla birlikte çok sayıda düzensiz göçmenin ülkede Polonya sınırına giden yolda ilerlediğini bildirdi.

Belta haber ajansına göre, Komiteden yapılan açıklamada, Belarus tarafının uluslararası iletişim kanallarının sorunsuz şekilde işlemesi ve kara yolunda hareket eden mültecilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Polonya sınır muhafızları binlerce göçmeni Belarus sınırına nasıl zorladıklarını rapor ettiler. Polonyalı yetkililerin kayıtsızlığı ve insanlık dışı tutumu, mültecileri benzer umutsuzluk adımı atmaya teşvik etti." ifadeleri kullanıldı.

Belarus’ta Ağustos 2020’de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış, seçimleri mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı. Seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle muhalif kesimler ülkede bir süre protesto eylemleri düzenlemişti.

Avrupa Birliği (AB) Lukaşenko’nun kazandığı seçimleri tanımayarak, Lukaşenko’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve devlet kuruluşuna yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wawrzyk: Belarus makamları sınırdaki durumu tırmandırmaya çalışıyor

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, Polonya kamu radyosuna yaptığı açıklamada, Belarus'tan Polonya'ya geçmek isteyen çok sayıda sığınmacının yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla ilgili Belarus hükümetini suçladı.

Polonya-Belarus sınırındaki durumun ağırlaşabileceğine dikkati çeken Wawrzyk, "Belarus makamları sınırdaki durumu tırmandırmaya çalışıyor. Son günlerdeki gelişmeler, ölümle sonuçlanabilecek büyük bir olay oluşturmak istediklerini gösteriyor." dedi.

Yüzlerce sığınmacının Polonya-Belarus sınırına doğru yürüdüğü haberini doğrulayan Wawrzyk, "Polonya makamları da benzer bilgilere sahip. Muhtemelen zorla sınır geçişi planlanıyor. Polonyalı yetkililer duruma orantılı cevap verecek." diye konuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin ilgili bakanlarla bugün öğleden sonra kriz toplantısı yapacağı belirtildi.

Öte yandan, Polonya Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından sınırda yaşanan sığınmacı hareketliliğini gösteren videolar paylaşılarak, güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara engel olduğu kaydedildi.

Belarus, sığınmacıları tutmayacağını açıklamıştı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Belarus’un Avrupa Birliği (AB) ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumlarından sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ hale geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor. 

AA

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinli aktivistlerin telefonuna casus yazılım yüklendiği ortaya çıktı

    "Küresel ısınma yoksul ülkelerin ekonomilerini tahrip edecek"

    Hasan Çengiç dualarla ebediyete uğurlandı

    Belarus - Polonya sınırında düzensiz göçmen hareketliliği

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu

    Tansiyonun yükseldiği Etiyopya'da son durum?

    ABD, 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı

    'Ermenistan bölgesel iş birliği ile asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapmalıdır'

    Karabağ zaferinin 1. yılı

    Sierra Leone'deki patlamada ölü sayısı 101'e yükseldi

    Şuşa'da şükür namazı kılındı

    Orman yangınlarının suçlusu insan

    Türkiye değişiyor iktidar da değişecek

    Elektrik ve doğal gazda KDV yüzde 1’e insin

    Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı vefat etti

    Fenerbahçe, zirvenin 10 puan gerisine düştü

    AB: Filistinli çocuğun ölümü soruşturulmalı

    ''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi

    Daha cesur adımlar atın!

    Kur’an’ı anlamak ve yaşatmak önemli

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    15 Temmuz karanlık bir olay, çok soru var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah beni yaratırken bana mı sordu!?”
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Bir canda iki imza: Ehadiyet ve samediyet
    Genel

    Elektrikli SUV’da yeni oyuncu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kısaca “iman kurtarma hizmeti”
    Genel

    Türkiye değişiyor iktidar da değişecek
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Okuduklarımızla amel etmedikçe

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.