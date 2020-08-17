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18 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Belarus’ta protestolar büyüyor

17 Ağustos 2020, Pazartesi 23:37
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ HİLE YAPARAK KAZANDIĞI İDDİA EDİLEN ALEKSANDR LUKAŞENKO’YA KARŞI ÜLKE GENELİNDE PROTESTOLAR ARTARAK DEVAM EDİYOR.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, muhalefet kaynaklarına göre başşehir Minsk’teki gösterilere 200 bin kişi katıldı. Protestoların 8’inci gününde Minsk’te Stella Meydanı’nda toplanan Lukaşenko karşıtı göstericiler, bir süre “Lukaşenko git” sloganları attıktan sonra hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı’na yürüdü. Akşam saatinde meydanda yapılan protesto gösterilerinin ardından kalabalık Minsk’in caddelerine dağılarak, eylemlerine kaldırımlarda slogan atarak devam etti. Bağımsızlık Caddesi’nin trafiğe açılmasından sonra pek çok araç da klakson çalarak protestoculara destek verdi. Polisin müdahale etmediği gösteriler olaysız sona erdi. Ülke genelinde farklı şehirlerdeki meydanlarda da Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösteriler yapıldı. 

Ne olmuştu?

Belarus’ta geçen hafta Pazar günü yapılan seçimlerde Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’ini alarak yeniden seçildiği açıklanmıştı. Tik-hanovskaya’nın oy oranı ise yüzde 10,12 olarak verildi. Ancak Tikhanovskaya, seçim sonuçlarını kabul etmemiş ve oyların âdil bir şekilde sayılması halinde oy oranının yüzde 60 ile 70 arasında olacağını söyledi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde protesto eylemleri düzenlenmeye başlamıştı.

Putin’den yardım istedi

Belarus’TA muhalif gösteriler artarak devam ederken Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yardım istedi.

Lukaşenko, ‘Belarus’a yönelik askerî dış tehitler artarken Putin’in kapsamlı destek sağlama sözü verdiğini’ ifade etti. İki lider Pazar günü ikinci görüşmelerini yaptı. Kremlin, liderlerin Belarus’taki durumu ve ‘cumhuriyetin dışarıdan gördüğü baskıyı değerlendirdiklerini’ açıkladı. Putin, Lukaşenko’ya, Rusya’nın Belarus’a ‘gerekli görülmesi halinde kolektif askeri anlaşmaya uyumlu olarak destek vermeye hazır olduğunu’ söyledi.

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