Belçika’da 3 nükleer santral devam edecek - 2025’de kapatılması isteniyordu

Belçika hükümeti, 2025 yılında kapatılması planlanan 3 nükleer reaktörün faaliyet süresinin uzatılması için çalışmalara başladı.

Belçika’da hükümet, ülkedeki nükleer santrallerin işletmecisi Engie firmasından Doel 1, Doel 2 ve Tihange 1 reaktörlerinin faaliyet sürelerinin uzatılmasının mümkün olup olmadığını incelemesini istedi. Bu çerçevede, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, enerji firması Engie yetkilileri ile müzakereleri yürütecek. Engie firması, reaktörlerin durumuna ve sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağına yönelik çalışmasını mart ayı ortasına kadar tamamlayarak ve Federal Nükleer Denetim Ajansına sunacak. Hükümet ile enerji şirketi arasında anlaşma sağlanması durumunda Doel 1, Doel 2 ve Tihange 1 reaktörleri, 2025 yılı sonrasındaki 2 yıl “nükleer rezerv” olarak tutulacak ve faaliyete devam edecek.

YAZ DÖNEMİ DÜŞÜK ENERJİ ÜRETECEK

Bu reaktörlerin daha uzun süre faaliyette kalmaları için özellikle yaz dönemlerinde daha düşük seviyede elektrik üretmeleri ve kış dönemlerinde tam kapasiteye çıkartılmaları görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor. Söz konusu reaktörlerin önceki hükümetler tarafından hazırlanan nükleerden çıkış yasası uyarınca 2025 yılında kapatılması gerekiyor.