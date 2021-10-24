Belçika’da 4’üncü dalga

Belçİka Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, kamu televizyonu VRT’ye yaptığı açıklamada, “Rakamlar iyi değil. Açıkça 4’üncü dalgadayız. Bu bekleniyordu, ama gelecek günlerde rakamlarda keskin bir artış göreceğiz.” dedi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, son 7 günde günlük vak’a sayısı, yüzde 53 artışla 3 bin 249’a çıktı. Günlük ölü sayısı yüzde 32’lik artışla 12 olurken hastaneye kaldırılma oranı da yüzde 53 artışla 88’e yaklaştı. Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. AA

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