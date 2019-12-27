Belçika’da başörtüsü yeniden yasak

Belçika’daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyi (GO), 2014’te ülkenin Flaman kesiminde ve kendi bünyesindeki tüm resmi okullarda başörtüsünü yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.

Bunun üzerine Belçika’da Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı 11 öğrenci velisi açtıkları davada haklı bulundu. Parstoday’deki habere göre Flaman Toplumu Eğitim Konseyi kararı temyiz etti. Tongeren Birinci Asliye Mahkemesinin 11 öğrencinin okullarında başörtüsü takmasının önünü açan kararını yerinde bulmayan Anvers Temyiz Mahkemesi, başörtüsü yasağının geçerli olduğuna hükmederek, başörtüsü yasağını kaldıran kararı bozdu. Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, “Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hükümlerini göz önünde bulundurarak, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına dinlerini yaşamalarına hak tanımaları gerektiğine hükmetmiştir. Okulun öğrencilere yönelik yasağı dini özgürlüklere aykırıdır.” açıklamasında bulunmuştu.

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