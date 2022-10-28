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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Belçika'da ilaç krizi alarmı

28 Ekim 2022, Cuma 17:00
Belçika'da eczanelerde aralarında antibiyotik, ağrı kesici, kalp ve diyabet ilaçlarının da bulunduğu yüzlerce ilaca erişilemiyor.

Belçika Federal İlaç Ajansının (FAMHP) verilerine göre, ülkede sağlık alanında ciddi sorun yaşanıyor.

Ülkedeki eczanelerde yüzlerce ilaç bulunmuyor.

FAMHP'nin Belçika'da kullanımda bulunan ilaçlar listesindeki 616 farklı ürün, "geçici kullanım dışı" olarak sınıflandırılmış durumda.

Listede antibiyotik, göz damlası, ağrı kesici, ateş düşürücü, balgam sökücü, kalp, kolesterol, epilepsi, antibiyotikli krem, kas gevşetici ve diyabete yönelik yüzlerce ürün ülkede bulunamayan ilaçlar arasında sıralanıyor.

Listenin açıklama kısmında bu ilaçların üretimdeki gecikme, talepteki artış, etken madde sağlanamaması ve ulaşım sıkıntıları gibi tedarik sorunları yüzünden temin edilemediği belirtiliyor.

Söz konusu yüzlerce farklı ilaç, ülkedeki eczanelerden satın alınamazken bazılarının yerine ise muadilleri temin edilebiliyor.​​​​​​​

AA

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  • Toygar

    28.10.2022 17:23:57

    Ülkemiz cennet gibi canım. Her şey bol Allah'a şükür!..

Risale-i Nur Külliyatı

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