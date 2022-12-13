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13 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Belçika'da kamu çalışanlarından grev kararı

13 Aralık 2022, Salı 14:07
Bir günlük greve eğitim, sağlık ve ulaştırma gibi birçok sektörden çalışanların katılması bekleniyor.

Belçika'da kamu çalışanları, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı ücretlerinin iyileştirilmediği gerekçesiyle bir günlük greve gidecek.

Ülke genelinde 16 Aralık'ta yapılacak greve eğitim, sağlık, ulaştırma gibi sektörlerden çalışanların katılması bekleniyor. İşçi sendikaları, grev çağrısında tüm çalışanların eyleme katılmasının mümkün olmayabileceğini duyurdu.

Belçika'da yıl sonunun yaklaşması nedeniyle okullarda sınav dönemi olduğu için çok sayıda öğretmenin greve katılmayacağı, okulların açık kalacağı belirtiliyor.

Sağlık sektöründe ise hastanelerde çalışan doktor, hemşire gibi çalışanların bir kısmının acil olmayan işler ve durumlar dışında greve katılması bekleniyor.

Greve en büyük katılımın ulaştırma sektöründen olması planlanıyor. Belçika genelinde cuma günü tren, metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının büyük kısmının hizmet vermeyeceği ifade ediliyor.

Ayrıca postaneler, cezaevleri ve birçok kamu kurumunda çalışanların bir bölümü de greve katılacak.

Brüksel Havalimanı ve Charleroi Havalimanı çalışanlarının da aynı gün greve gideceği açıklanmıştı. Bu nedenle 16 Aralık'ta Brüksel ve Charleroi kalkış ve inişli uçuşların yaklaşık yüzde 70'inin yapılamayacağı belirtiliyor.

Belçika'da işçi sendikaları enerji fiyatlarının ucuzlatılması ve alım gücü düşen çalışanlara mali yardım yapılması talebiyle daha önce de grevler düzenlemişti.

Hükümetin doğal gaz ve elektrikte KDV'yi yüzde 6'ya düşürmesi, enerji faturalarına kısmi katkıda bulunması gibi tedbirleri yeterli bulmayan işçi sendikaları, daha fazla yardım talebiyle ilerleyen haftalar ve aylarda da greve gidileceğinin işaretini veriyor.

AA

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