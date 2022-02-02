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2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Belçika, elektrikte KDV’yi düşürecek

02 Şubat 2022, Çarşamba 21:21
Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı elektriğin KDV’sini azaltmaya ve hanelere 100 avroluk enerji çeki göndermeye karar verdi.

Belçika’da federal hükümeti oluşturan siyasi partiler, ülkede artan enerji fiyatlarına karşı uygulanacak tedbirler konusunda uzlaştı. Buna göre, elektrik faturalarındaki KDV oranı geçici olarak azaltılacak. Belçika’da 1 Mart-1 Temmuz döneminde elektriğe uygulanan KDV oranı yüzde 21’den yüzde 6’ya indirilecek. Böylelikle hanelerin elektrik faturalarının ortalama 60 avro azalması sağlanacak. İlâve olarak hanelere 100 avroluk ısınma çeki gönderilecek. 

Bu çek enerji faturalarının ödenmesinde kullanılabilecek. Ülkedeki yoksul ve düşük gelirli ailelere sağlanan uygun enerji tarifelerin süresi de uzatılacak. Hükümet, söz konusu paket için 1,1 milyar avro kaynak ayıracak. Paketle, hanelerin enerji faturalarının ortalama 165 avro azalması sağlanacak. 

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