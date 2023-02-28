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28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

Belçika Sağlık Bakanı: Hatay'da 2 haftada 1500'den fazla kişiyi tedavi ettik

28 Şubat 2023, Salı
Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Hatay'da kurdukları sahra hastanesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastanede iki haftada 1500'den fazla kişiyi tedavi ettiklerini söyledi.

Vandenbroucke, ülkesinin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesinin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Vandenbroucke, "Kurduğumuz sahra hastanesinin faaliyetlerinden çok memnunuz. Personelimiz, iki haftada 1500'den fazla hastayı tedavi etti. Bu yüzden orada olmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Belçika'nın ilk kez bir doğal afetten sonra başka bir ülkede bu tür bir misyon üstlendiğini belirten Vandenbroucke, "Açıkçası, kolay bir çalışma değildi. Bunu daha önce hiç yapmadık ve bu yüzden biraz öğrenme süreciydi." diye konuştu.

Vandenbroucke, Türkiye'deki sağlık sistemi yetkilileriyle yakın temas halinde olmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Her şey yolunda gitti. Yerel yetkililerle iş birliği çok iyi düzeyde." dedi.

Dayanışma mesajı

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, "Benim için dayanışma, gösterebileceğinizin en iyisini göstermeniz demektir. Bu ülkede iyi bir sağlık sistemimiz var. Bu yüzden depremin ardından Türkiye için yapabileceğimiz en iyi şey hastane göndermekti." değerlendirmesinde bulundu.

Vandenbroucke, bu dönemde gösterilen dayanışmanın Türkiye-Belçika ilişkilerine de olumlu yansımasını beklediğini söyledi.

Hastane faaliyetini sürdürecek

Bu tür felaketlerden sonra sağlık sisteminin uzun süre baskı altında kalabileceğine işaret eden Vandenbroucke, diğer yandan sahada uzun süre kalmanın da personel rotasyonu açısından zor olacağını vurguladı.

Belçika Sağlık Bakanı, dün ilk rotasyon için ülkeye dönen 76 kişilik ekibin ardından ikinci vardiyanın başladığını ve sahra hastanesinin ne kadar süre faal olacağının henüz bilinmediğini belirtti.

Vandenbroucke, sahra hastanesi personelinin Belçika'dan ayrıldığı gün, uğurlama sırasında yaptığı açıklamada da geçmişte dünyada meydana gelen depremlere ilişkin deneyimlerden yola çıkarak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin sağlık sistemi üzerinde uzun sürecek bir baskı oluşturmasının normal olduğunu ve ülkesinin, Türkiye'yi daha fazla desteklemeye hazır olması gerektiğini kaydetmişti.

AA

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