Belçika ve Hollanda’da sigara satışına yeni yasaklar

Belçika ve Hollanda, toplumda tütün ürünlerine ulaşımı ve sigara satışını en aza indirmek için önlemleri daha da sıkılaştırıyor.

Sigara ve tütün reklamları konusunda katı önlemler alan Belçika federal hükümeti, sigara otomatları konusunda da sınırlama getirdi. Temsilciler Meclisi’nde onaylanan yeni hükümet önerisine göre, sigara otomatları süpermarketler dışında yasaklanacak. BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda ise 2032 yılından itibaren sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına sadece tütün dükkanlarında izin verecek. Hollanda hükümeti, 2024’ten itibaren süpermarketlerde sigara satışını tamamen yasaklayacak. İnternet üzerinden sigara ve tütün ürünleri satışına da son verilecek. Hükümet, sigara içilmesine izin verilen alanların sayısını da azaltacak. 2025 yılından itibaren oyun parklarında ve spor alanlarında sigara içmenin yasaklanması planlanıyor. Haber Merkezi

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