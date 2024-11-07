Belçikalı akademisyenlerden İsrail'i boykot çağrısı

Belçika'da faaliyet gösteren üniversitelerden akademisyenler, İsrail'e eğitim boykotu çağrısı yapan ortak bildiriye imza attı.

Anvers Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Belçika'da farklı eğitim kurumlarından 15 akademisyen, ortak bir bildiriye imza atarak, ülkedeki tüm üniversitelerin İsrail'le olan anlaşmaları durdurmasını istedi. Anvers Üniversitesi Öğretim Üyesi Gert Van Hecken, yaptığı açıklamada, "Belçika üniversiteleri, akademik bir kuruma yakışmayan zayıf argümanların arkasına saklanmayı bırakmalı. İsrail kurumlarıyla işbirliklerini durdurmalılar." ifadesini kullandı. Van Hecken, şöyle devam etti: "Ateşkes sağlanana kadar bağları kesmelerini istiyoruz. Dahası, İsrail önce apartheid politikaları olmayan bir demokrasi haline gelmeli. Herkesin inancına, etnik kökenine bakılmaksızın eşit vatandaş olduğu bir demokrasi. Biz barışçıl bir şekilde baskı uygulamak istiyoruz." Bildiride bir yıldır ülkedeki üniversitelerde düzenlenen Filistin'le dayanışma gösterilerine de destek verildiği bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 229

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.