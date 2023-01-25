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25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ben-Gvir tahriklerini sürdürüyor: 'Mescid-i Aksa'ya çıktım ve çıkmaya da devam edeceğim'

25 Ocak 2023, Çarşamba 13:00
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinden bir gün sonra Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını sürdürme tehdidinde bulundu.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) konuşan Ben-Gvir, "Ürdün'e tam saygı duyuyorum ama İsrail bağımsız bir devlettir. Hareme (Mescid-i Aksa) çıktım ve çıkmaya da devam edeceğim." dedi.

Ürdün Kraliyet Divanından dün yapılan açıklamada, Kral Abdullah'ın Netanyahu'yla görüşmesinde Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki konumuna saygı duyulması gerektiğini hatırlattığı belirtilmişti.

Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'ya dair herhangi bir ifadeye yer verilmemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Netanyahu'nun sürpriz Ürdün ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde gerçekleştiğine işaret edilerek, "Görüldüğü kadarıyla Netanyahu, kutsal mekanların mevcut konumunu koruma yönünde söz verdi." ifadeleri kullanılmıştı.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi iki ülke arasında gerilimi tırmandırmıştı.

Bunun ardından Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçisi Gassan el-Mecali'nin Mescid-i Aksa'ya girişinin İsrail polisi tarafından engellenmesi tansiyonu daha da yükseltmişti.

Ürdün hükümeti, tepkisini iletmek üzere İsrail'in Amman Büyükelçisi Eitan Sorkis’i Dışişleri Bakanlığına çağırarak, protesto notası vermişti. Mecali, İsrail polisinin engelinden 3 saat sonra Mescid-i Aksa'ya girmişti.

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AA

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