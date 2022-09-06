Başbakan olarak son konuşmasını Downing Street’teki Başbakanlık Konutu önünde yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sözlerine “Benden bu kadar millet” diyerek başladı.

Muhafazakar Parti’nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere’nin yeni başbakanı oldu. Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May’den sonra İngiltere’nin üçüncü kadın başbakanı oldu. Hükümetinin başarılarını anlatan Johnson, yeni Muhafazakar Parti hükümetinin enerji krizi başta olmak üzere önündeki güçlükleri aşacağını belirtti ve Liz Truss’a tam destek verdi. Liz Truss’ı yeni görevinde bekleyen ilk zorluk enerji kriziyle mücadele olacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.