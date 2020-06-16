Berlin’de 369 hane karantinaya alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 369 hanenin karantinaya alındığı bildirildi.

Almanya’da Neukölln ilçesinin Sağlık Sorumlusu Falko Liecke, yerel basına yaptığı açıklamada, yapılan testlerde aralarında çocukların da bulunduğu 57 kişide Kovid-19 tespit edildiğini, ilgili bölgelerde test yapma işleminin devam ettiğini belirtti. Şimdiye kadar 7 bölgede 13 binada 369 hanenin karantinaya alındığını aktaran Liecke, hanelerde kaç kişinin bulunduğunun ve dolayısıyla karantinaya alınan kişi sayısının da bilinmediğini vurguladı. Liecke, testleri pozitif çıkanlara Kovid-19'un nerede bulaştığının bilinmediği, hanelerde kalabalık ailelerin yaşadığı bilgisini de paylaştı. Basında yer alan haberlerde, Kovid-19 testi pozitif çıkanların Romanya kökenli olduğu belirtilerek, Neukölln'ün yanı sıra Wedding, Reinickendorf, Charlottenburg ve Marzahn-Hellersdorf ilçelerinde insanlara test yapıldığı kaydedildi. AA

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