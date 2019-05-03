Berlin'de yeni doğan çocuklara en çok Muhammed ismi veriliyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen yıl doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi.

Almanya için Dil Toplumu (Gfds) tarafından yapılan araştırmaya göre, Berlin'de 2018 yılında doğan 22 bin 177 erkek çocuktan 280'ine Muhammed ismi verildi. Kentte ikinci olarak 244 bebeğe Louis ve üçüncü olarak da 234 yeni doğana Emil adı konuldu.

Muhammed ismi, Bremen kentinde de en çok tercih edilen ikinci isim oldu.

Norveç'in başkentinde de Muhammed ismi ilk sırada

Geçtiğimiz aylarda da Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre, 2018'de başkent Oslo'da doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildiği açıklamıştı.

Muhammed, 2017'de İsveç'in Malmö kentinde en çok konulan isim olurken, aynı yıl İngiltere ve Galler'de de en fazla tercih edilen isimler listesinde 10'uncu sırada yer almıştı.

Türkiye'de en çok verilen isimler: Yusuf ve Zeynep

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayınladığı raporda, geçen yıl Türkiye'de doğan erkek çocuklarına en çok verilen ismin Yusuf olduğu belirtilmişti. Kız çocuklarınaysa en çok Zeynep ismi verildiği açıklanmıştı.