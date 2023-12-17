Beyaz bayraklı İsrailli esirleri de katletti

İsrail ordusunun, Gazze’de “yanlışlıkla” öldürdüğünü duyurduğu İsrailli esirlere ellerinde beyaz bayrak taşımalarına ve vücutlarının üst kısmı çıplak olmasına rağmen ateş ettiği ortaya çıktı.

İsrail ordusunun olayla ilgili yaptığı ön soruşturmanın sonuçları yerel medyada yer aldı. Times Of İsrail haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail Ordusu Güney Komutanlığından bir yetkili, askerlerden birinin elli metre kadar ileride bir binadan çıkan üç “şüpheli” kişiyi fark ettiğini aktardı. Aynı yetkilinin aktardığına göre ordunun başlattığı soruşturmanın ilk sonuçları bu üç kişinin de vücutlarının üst kısımlarında kıyafet olmadığını ve içlerinden birinin de bir sopaya bağladığı beyaz bir bayrak salladığını ortaya koydu. İsrail ordusunun Gazze’de 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü duyurmasının ardından İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine, açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze’deki Esirlerin Aileleri Koordinasyon Merkezi Medya Müdürü Ronan Tzur, Netanyahu’nun, Gazze’deki 100 esirin ailesinin görüşme talebini reddettiğini belirtti. AA

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