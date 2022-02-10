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Beyaz Saray: Amerikalıların Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısını yapıyoruz

10 Şubat 2022, Perşembe 00:21
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'dakine benzer bir kitlesel tahliye planının Ukrayna için söz konusu olmadığını ancak ülkede yaşayan Amerikalıların ayrılması konusundaki tavsiyelerini yinelediklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, Ukrayna krizine ilişkin son durumu ve olası bir işgal durumunda ülkedeki Amerikalıların durumunu değerlendirdi.

Pentagon tarafından hazırlanan olası tahliye planlarının sorulması üzerine Psaki, Afganistan'dakine benzer bir kitlesel tahliye planı yapmadıklarını, 20 yıllık bir savaşın sonu olması sebebiyle orada özel bir durum olduğunu belirtti.

Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da askeri bir adım için karar verip vermediğini net olarak bilmediklerini ancak Moskova'nın işgal yolunu tercih etmemesi gerektiğini kaydetti.

Olası bir işgal durumunda Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeden ayrılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığının zaten bir süredir çağrı yaptığını hatırlatan Psaki, "Dolayısıyla herkesin anlaması gereken konu şu; ABD genel olarak (Afganistan'daki gibi) kitlesel tahliyeler yapmaz. Amerikalıların Ukrayna'dan ayrılması için şu an pek çok neden var ve biz şimdi ayrılmaları çağrısını yapıyoruz. Ancak bu ülkeden ayrılma çağrılarını daha çok Etiyopya veya Kazakistan'daki durum gibi görüyoruz." yorumunu yaptı.

Sözcü, olası bir askeri hareketlilik durumunda Ukrayna'ya komşu Polonya ve Romanya gibi ülkelerde Amerikalılar için gerekli tüm imkanların mevcut olduğunu belirtti ancak somut detay vermedi.

Psaki ayrıca Rusya'nın halen tansiyonu artırıcı eylemler içinde olduğunu, gerilimi düşürücü somut adımlar görmediklerini vurguladı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın, Rusya'nın işgali durumunda Ukrayna'dan ayrılması muhtemel binlerce Amerikalıya yardım etmek için Pentagon'un planını onayladığı iddia edilmişti.

Plana göre, ABD'nin, Polonya'da konuşlu askerlerinin söz konusu durumda Ukrayna sınırında kontrol noktaları, çadır kampları ve diğer geçici tesisler kurmaya başlayacağı kaydedilmiş ancak yetkililer, Amerikan birliklerinin, Ukrayna'ya girme yetkisi olmadığına ve Amerikalıları Ukrayna'dan tahliye etmeyeceklerine veya Ukrayna içinden uçak uçurmayacaklarına vurgu yapmıştı.

AA

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