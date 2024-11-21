Beyaz Saray çalışanlarından Joe Biden’a Filistin ve Lübnan mektubu

Beyaz Saray çalışanlarından oluşan bir grup, Biden yönetiminin İsrail hükümetinin Gazze’ye insanî yardımları kısıtlama kararına karşı koyamaması nedeniyle Pazartesi günü bir tepki mektubu gönderdi.

Bu mektup, Biden’a, insanî krizi hafifletmek için “basit ve acil adımlar atması” yönünde bir çağrı niteliği taşıyor. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Doğru olanı yapmak için zamanınız tükeniyor, ancak kararlı bir adım, önümüzdeki iki ay içinde çok sayıda hayat kurtarabilir.” Karar’ın haberine göre, mektubu, profesyonel misilleme korkusu nedeniyle ismi açıklanmayan “Beyaz Saray’da tam zamanlı çalışan 20 mevcut çalışan” kaleme aldı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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