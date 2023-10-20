Beyaz Saray’da çalışan Müslümanlar endişeli

Gazze’ye yönelik saldırılar ve ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin ardından Joe Biden yönetimindeki Müslümanların endişeli olduğu iddia edildi.

HuffPost’ta yer alan habere göre, Biden yönetimindeki Müslümanların önemli bir bölümü İsrail’in Gazze operasyonuna yönelik karşıt görüş bildirmeleri durumunda misillemelerin hedefi olacaklarına dair endişe duyuyor. Biden yönetiminde, birçoğu ulusal güvenlik konularıyla ilgilenen kişilere dayandırılan haberde, Beyaz Saray’a bağlı olarak çalışan kurumlardaki rahatsızlığın arttığı öne sürüldü. Bir kaynak, “Yönetimde ilk kez bir sessizlik kültürü oluştu. Düşüncelerinizin denetlendiği ve anti-Amerikan veya anti-semitik olarak görülmekten korktuğunu 11 Eylül sonrasındaki sürece benziyor” ifadelerini kullandı. Kariyer memuru olarak görev yapan bir diğer kaynaksa, “Artık Amerika’da benim için bir yer yokmuş gibi hissediyorum. Kökenlerim ve insanların ölmesini umursamam nedeniyle sabıka kaydım ince bir ip üstünde” diye konuştu. Bir diğer ABD’li yetkiliyse, “Filistinli çocukların ölümünden sorumlu tutulursak bu ABD için kötü olur” diyebilmek için günler boyunca cesaretini toplamaya çalıştığını aktardı.