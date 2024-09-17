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17 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Beyaz Saray'dan, Elon Musk'a "sorumsuzluk" eleştirisi

17 Eylül 2024, Salı 11:08
Beyaz Saray, Elon Musk'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e "kimsenin suikast girişiminde bulunmadığı" yönündeki açıklamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Musk'ın Biden ve Harris hakkında sosyal medya platformu X'te yaptığı ve ardından kaldırdığı paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Bates, ABD'de siyasi şiddete yer olmadığını belirterek, Musk'ın paylaşımına ilişkin, "Şiddet sadece kınanmalı, asla teşvik edilmemeli ya da şakası yapılmamalıdır. Bu söylem sorumsuzluktur." dedi.

ABD Gizli Servisinden de konu hakkında BBC'ye açıklama yapıldı. Açıklamada, Gizli Servisin Musk'ın paylaşımından "haberdar" olduğu ve koruma altındaki kişilere yönelik tehditlerin incelendiği bilgisi paylaşıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X hesabından dün açıklama yapmıştı. Musk, "Kimse Biden/Kamala'ya suikast düzenlemeye çalışmıyor bile" ifadesini kullandığı paylaşımını kısa süre sonra kaldırmıştı.

Tepkilerin ardından Musk, sonraki açıklamasında, "Anlaşılan o ki insanlar bağlamı bilmiyorsa ve aktarım düz metinse şakalar çok daha az komik oluyor." diyerek şaka yaptığını ima etmişti.

Eski ABD Başkanı Trump'ın, Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş, ardından kendisinin güvende olduğu bildirilmişti. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.

AA

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