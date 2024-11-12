Beyaz Saray’dan hâlâ “cak, cek”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS kanalındaki “Face The Nation” programında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, İsrailli mevkidaşlarına mektup göndererek insani yardım sevkiyatına ilişkin beklentilerini aktardıklarını hatırlatan Sullivan, “Bu hafta İsrail’in bu alanda ne yönde ilerleme kaydettiğini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı. Gazze’de ateşkesin önünde duranın “İsrail değil Hamas” olduğu iddiasında bulunan Sullivan, İsrail’in “belli bir sayıda esirin serbest bırakılması için geçici ateşkese” hazır olduğunu söyledi. AA

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