"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Beyaz Saray'dan 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı

29 Nisan 2020, Çarşamba 20:05
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, virüs ile mücadelenin önemini vurguladı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, sivil toplum kuruluşu Washington DC Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği programa katıldı. 

Aynı zamanda Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi olan Fauci, "Bu virüs bir anda yeryüzünden silinmeyecek, bu da demek oluyor ki Kovid-19 salgınında ikinci dalga kaçınılmaz. Bu virüs gelecek dönemde tekrar ortaya çıkacaktır, hatta belki de hiç kaybolmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fauci, o zamana kadar alınacak önlemler ve geliştirilecek yöntemlerin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Salgının ikinci dalgasını nasıl ele alacağımız, kaderimizi belirleyecek. İkinci dalga gelene kadar, gereken tüm önlemler alınırsa iyi bir iş çıkarırız. Bu konuda başarısız olursak, kötü bir sonbahar ve kış geçiririz." dedi.

Eyaletlere virüs önlemleri uyarısı

Bazı eyaletlerin virüs önlemlerini gevşetmeye başladığına işaret eden Fauci, "Eyaletler virüs önlemlerini gerektiğinden önce gevşetirse, bir iki haftaki önceki durumumuza geri döneriz. Ayrıca ölü sayımız da beklenenden daha fazla olur." diye konuştu.

Fauci, ikinci dalga geldiğinde vakaların temas izinin sürülmesinin ve enfekte kişilerin izole edilmesinin, en önemli faktör olacağının altını çizdi.

ABD, Kovid-19 vakaları ve ölümleri bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 13 bin 168 kişide virüse rastlanırken, 58 bin 368 kişi öldü.

AA

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Salgın sırasında Suriye'de çatışma yaşanırsa bedeli çok daha büyük olur'

    Beyaz Saray'dan 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı

    Birçok cezaevinde hastaneye sevkler durduruldu

    Son 24 saatte 5 bin 231 kişi daha iyileşti

    ABD'de ölü sayısı 60 bine yaklaştı

    Askerî harcamalar ikiye katlandı

    “Hindistan kara listeye alınsın”

    Tüketicinin önceliği değişti

    Mehmet Ali Şeflek duâlarla uğurlandı

    Hiç bu kadar kenetlenmemiştik

    Ürkütücü tahmin

    Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından son gelişmeleri paylaştı

    MB’nin rezervleri eriyor

    Bakan Ersoy'dan umutlandıran açıklama

    'Afrin'deki kanlı saldırıyı hazırlayan PKK/YPG'li terörist yakalandı'

    YÖK'ten üniversite öğrencilerine ücretsiz internet

    İspanya normalleşme planını açıkladı

    Fransa'da OHAL 23 Temmuz'a kadar uzatılabilir

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Diktatörlerin fecî sonu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kriz iyi yönetiliyor mu?
    Said YÜKSEKDAĞ

    ''Resûlullah (asm), Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi şu duâyı öğretmişti''
    Genel

    Yeni sistem istihbarat vesayeti getirdi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Çocuklar kıskaçta
    Ahmet BATTAL

    Post truth ya da gerçek ötesine geçiş
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât verirken nelere dikkat edelim?
    Genel

    Kemalizm dayatması varken hiçbir kalıcı iyileşme sağlanamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, hakikî ve halis bir şükrün anahtarıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.