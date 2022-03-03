Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardım girişimi

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya ve orta Avrupa'daki müttefiklerine insani yardım ile ekonomi ve güvenlik yardımı yapmak için Kongre'den 10 milyar dolarlık ek fon talebinde bulundu.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktör Yardımcısı Shaalanda Young, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektup ile Kongre'den 10 milyar dolarlık ek fon talep etti. Young, söz konusu fonun, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan acil ve kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması için kullanılacağını belirterek, "Ukrayna'da hızla gelişen olayları dikkate alırsak, ihtiyaçların kısa zaman içinde artmasını bekliyoruz." ifadesine yer verdi. Ukrayna konusundaki ek fonlar konusunda Kongre ile temaslarının süreceğini belirten Young, 10 milyar dolarlık ek fon ile Ukrayna ve orta Avrupa'daki müttefik ülkelere insani yardım ile ekonomi ve güvenlik yardımı sağlanmasının amaçlandığını aktardı. AA

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