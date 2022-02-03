Beyaz Saray, “eli kulağında” tabirini kullanmayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın muhtemel Ukrayna işgaline ilişkin “eli kulağında” tabirini kullanmayacaklarını, bu ifadenin istemedikleri yerlere çekildiğini açıkladı.
Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya’nın muhtemel Ukrayna işgali için “eli kulağında” tabirini kullanmayı bıraktıklarını dile getiren Psaki, “Bu kelime bizim kastetmediğimiz yerlere çekiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hala işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz.” dedi.
AA