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Beyaz Saray'ın Gazze'deki katliam karşısındaki sessizliği devam ediyor

05 Aralık 2023, Salı 09:54
İsrail’in Gazze’deki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini dile getiren Beyaz Saray, İsrail ordusunun bugüne kadar sivilleri hedef alan saldırıları karşısında sessiz kaldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde, Gazze’de devam eden İsrail’in operasyonlarını ve insani durumu değerlendirdi.

İsrail’in Gazze'deki kara operasyonuyla ilgili Sullivan, İsrailli yetkililerle Hamas’ın hedef alınması ancak sivillerin korunması için ne şekilde hareket ettiklerini günlük olarak konuştuklarını belirtti.

Sullivan, Gazze’nin kuzeyinde gerçekleşen İsrail’in saldırılarından çıkarılacak bir ders olduğunu kaydederek kara operasyonunda sivillerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu dile getirdi. Sullivan, "İsrail’in insanların gitmesini söylediği ve buralarda sivillerin güvenlik ve emniyetinin sağlanmış olacağı bölgelerle ilgili beklentilerimizi dile getirdik." yorumunu yaptı.

Sullivan, Tel Aviv ile düzenli temaslarına karşın İsrail ordusunun bugüne kadarki saldırılarında binlerce sivil can kaybının nasıl yaşandığı konusunda ise İsrailli yetkililerle sürekli görüştüklerini söyledi.

Washington’ın İsrail’e tedarik ettiği lazer güdümlü füzelerin çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden olduğuna yönelik soruya ise Sullivan Pentagon’un hangi Amerikan silahlarının ne şekilde kullanıldığını yakından takip ettiğini söylemekle yetindi.

Sullivan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kaçan Filistinlilerin bulunduğu bölgeleri vurmama taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Jake Sullivan, "(İsrail) Saldırmazlık bölgelerinin olacağını da belirttiler. İsrail'in bu bölgeleri vurmama konusunda kararlı olmasını bekliyoruz." dedi.

Ukrayna’ya askeri destek

Öte yandan Sullivan, Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım için Kongredeki hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların uzlaşıp yeni pakete onay vermeleri gerektiğini ifade etti.

Sullivan, "Bu artık Kongreye kalmış. Kongre Ukrayna’da özgürlük için verilen savaşı desteklemeye devam edip etmeyeceğine karar verecek. Umuyorum Kongre tüm unsurlarıyla doğru tercihi yapacaktır." şeklinde konuştu.

AA

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