"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Beyaz Saray İsrail’i kınamadı

13 Mayıs 2021, Perşembe 22:00
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen İsrail'in 18'i çocuk 87 Filistinlinin ölümüne yol açan füze saldırılarını kınamaktan kaçındı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Doğu Kudüs'te son günlerde tırmanan gerilim konusunda soruları cevapladı.

Biden yönetiminin İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını neden kınamadığının sorulması üzerine Psaki, "Her tansiyon yükseldiğinde bir sivilin, bir çocuğun ölümü bizim için trajedidir. Bölgedeki liderler ile konuşarak tansiyonu düşürme ve daha kalıcı bir çözüm bulma yaklaşımı içindeyiz." ifadesini kullandı.

Psaki, İsrail'in saldırılarını kınamaktan kaçınırken, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli bir çözümü destekleme duruşlarının değişmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Psaki, "Biden burada İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi Hamas'ın sivil mahallelere yönelik roket saldırıları meşru müdafaa değil ancak Biden aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesi için çalışılmasının önemini de vurguladı." dedi.

Basın toplantısında bir gazeteci, "Biden yönetimi sürekli İsrail'in meşru müdafaa hakkından bahsediyor ancak Filistinlerin kendini savunma hakkı konusunda bir şey duymuyoruz. Biden, Filistinlilerin kendini savunma hakkı olduğuna inanmıyor mu?" diye sordu.

Psaki, bunun üzerine, "Bu roket saldırılarını Hamas düzenliyor. Şiddet nedeniyle Filistinlilerin hayatını tehlikeye atıyorlar. Bu bir git-gel oluşturuyor. Biden, dün yaptığı açıklamada İsrail ve Filistin arasındaki barış için çalışmanın önemine işaret etti. Her sivil can kaybı, her hayat tehdidi bizim için trajedidir." cevabını verdi.

Psaki ısrarla İsrail'i kınamadı

Gazeteci ise tekrar, "Ben açıklamada Filistinlilerin de kendini savunma hakkı olduğuna dair bir şey görmüyorum." demesinin ardından Psaki, "Bu saldırıları Hamas yapmıyor mu?" dedi.

Bu yanıtın üzerine gazeteci, "Sorumu başka bir şekilde sorayım. Biden yönetimi sürekli Hamas'ın roket saldırılarını kınıyor. Beyaz Saray, Filistinlerin evlerinden tahliyelerini de kınıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Bu konuyu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın birçok kez gündeme getirdiğini belirten Psaki, kendilerinin asıl amacının gerginliğin azaltılması olduğunu belirtirken, ısrarla İsrail'i kınamaktan kaçındı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze saldırılarında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'ye kara operasyonu başlattı

    Zalim İsrail Bayramda da durmadı: Filistin'de şehit sayısı 103'e yükseldi

    TEBRİK VE DUYURU

    Ağrı'dan acı haber

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Lübnan'dan İsrail'e 3 roket atıldı

    Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, İsrail'i kınadı

    Pentagon: İsrail'deki 120 savunma personelimizi Almanya'ya tahliye ettik

    11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı

    Hindistan'da son 24 saatte 362 bin vaka ve 4120 ölüm gözlemlendi

    Dünya genelinde aşılama süreci devam ediyor: Türkiye'de ve dünyada son durum?

    ABD'de 25 Kongre üyesinden Blinken'a mektup: İsrail'e baskı yap

    Gazze'de İsrail'in saldırıları gölgesinde Ramazan Bayramı...

    Mandela'nın torunu: Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz

    ABD'den Mahmud Abbas'a taziye mesajı
    📷

    Dünya genelinde buruk Bayram - Dualar Kudüs, Doğu Türkistan, Arakan ve Suriye için...

    Yüz binden fazla Müslüman Bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti

    Yurt genelinde salgın gölgesinde Ramazan Bayramı...

    Yurt genelinde salgın gölgesinde Ramazan Bayramı...

    Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan ''zehirli gaz'' açıkalması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    TEBRİK VE DUYURU
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gözü dönmüşlüğü kim durduracak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi Bayramı
    Genel

    Zalim İsrail Bayramda da durmadı: Filistin'de şehit sayısı 103'e yükseldi
    Cahit ÖZPINAR

    İttihad etmezse millet, dağdar eyler beni
    Genel

    İsrail, Gazze'ye kara operasyonu başlattı
    Şeymanur Cihan

    Ömrünüz Bayram olsun
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Siyasal İslam ve algı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Merak”ı hiç “merak” ettiniz mi?
    Faruk ÇAKIR

    Salgın sonrasına farklı bakış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.