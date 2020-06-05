Beyazlar zengin, siyahiler fakir

ABD’de polis şiddetiyle can veren siyahî George Floyd için ülke genelinde başlayan protestolar, ABD toplumundaki ayrımcılığı tekrar gündeme getirdi.

ABD’nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polis şiddetiyle ölen siyahî George Floyd için ülke genelinde başlayan protestolar, ABD toplumundaki ayrımcılığı tekrar gündeme taşıdı.

ABD merkez bankası Fed’in 2016 Tüketici verilerine göre, ülkede ortalama siyahî Amerikalı bir hanenin servetinin beyaz bir hanenin servetinden yaklaşık 10 kat daha az olduğu belirtildi. Haberde, ülkedeki beyaz ailelerin ortalamada 171 bin dolar servet sahibiyken siyahî bir ailede bu rakamın 17 bin 600’e düştüğüne dikkat çekildi.

Sosyal adaletsizlik

Yine ABD Sayım Bürosu 2018 verilerinde, beyaz ailelerin ortalama yıllık geliri 71 bin olarak hesaplanırken, siyahî ailelerde bu rakam 41 bin dolara karşılık geliyor.

Aynı verilerde yoksulluk oranı siyahîlerde yüzde 20,8 olarak belirlenirken beyazlarda bu oran yüzde 8,1’e geriliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı 2020 Nisan verilerine göre, ülkede işsizlik oranı beyazlarda yüzde 14,2 ve siyahîlerde yüzde 16,7 düzeyinde bulunuyor. Uzmanlar, beyazlarla siyahlar arasındaki işsizlik oranı farkının normalde çok daha büyük olduğunu, Kovid-19 salgını sebebiyle bu açığın kısmen kapandığını belirtiyor.

Siyahîlerin çoğunlukla ulaşım, nakliye, depolama, sağlık gibi pandemi sırasında açık kalan temel hizmet sektöründe çalıştıkları için bu süreçte işlerini daha fazla koruyabildikleri ifade ediliyor. Siyahilerin sağlık sisteminde de ciddi oranda eşitsizliğe maruz kaldığına işaret edilen haberde, yeni tip koronavirüs salgınının en fazla siyahî toplumu vurmasında bu kesimin sağlık güvencesi olmamasının da etkili olduğu kaydedildi. Siyahî kesimin düşük gelirli işlerde ve beyazlara oranla daha büyük oranda sigortasız çalıştığına dikkat çekilerek, bundan dolayı bu grupta kronik hastalıkların daha yaygın olduğu belirtildi.