Biden’a azil soruşturması resmen onaylandı

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter Biden’a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi.

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 221 Cumhuriyetçi vekilin “evet” oyuna karşılık, 212 Demokrat “hayır” oyu kullandı. Söz konusu oylamayla, oğlu Hunter Biden’a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddiasıyla bir süredir Cumhuriyetçilerin, Biden’a karşı yürüttüğü azil süreci resmiyet kazanmış oldu. Temsilciler Meclisindeki oylamanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Biden, sürecin, başından itibaren tamamen siyasi ve dayanaksız olduğunu savundu. Temsilciler Meclisinin yürüteceği azil soruşturmasının, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı boyunca sürmesi beklenirken, Demokrat başkan adayının aleyhinde siyasi bir sürece evrilebileceği öngörüleri de Amerikan medyasına yansıyor. AA

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