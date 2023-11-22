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22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Biden’a destek düşüyor

22 Kasım 2023, Çarşamba 22:13
NBC News ve Public Opinion Strategies tarafından 2024 seçimlerine ilişkin yeni bir anket yapıldı. 10-14 Kasım tarihli anketin sonuçlarına göre, ABD Başkanı olarak icraatlarına verilen onay yüzde 40’ta kalan Biden’a, genç Demokratlar arasındaki destek de azaldı.

18-34 yaşındaki genç seçmenler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ileri yaştaki seçmenlere göre “daha az” destekliyor ve Gazze’de sivillerin katledilmesine karşı çıkıyor. 81 yaşındaki Biden’ın yerine daha genç bir aday görmek isteyen genç seçmenlerin yüzde 70’i Biden’ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ele alış biçimini onaylamıyor. Genç seçmenlerin, Biden’ın iş performansına eylülde verdiği yüzde 46’lık onay ise yüzde 31’e düştü. Seçmenin yüzde 33’ü Biden’ın dış politikasını onaylarken bu, eylüldeki oranın 8 puan gerisinde kaldı. Demokrat seçmenlerin yüzde 51’i İsrail’in Gazze’deki sivillere karşı “çok ileri gittiğine” inanırken, yüzde 49’u ABD’nin İsrail’e askeri yardımda bulunmasına karşı çıkıyor. Biden’ın icraatlarına verilen destek, Nisan 2021’de yüzde 50’nin üzerindeyken, bu ankette yüzde 40’a geriledi.

AA

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