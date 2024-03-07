Biden’a oy verenler: İsrail’e silah vermeyin

ABD merkezli Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ile YouGov araştırma şirketi, 18 yaş üzeri 1000 kişiyle anket yaptı.

Ankette katılımcılara “Uzmanlar, İsrail’in Gazze halkına saldırılarını ABD’nin devamlı silah sağlaması olmadan yürütemeyeceğini söylüyor. Sizce ABD, İsrail, Gazze’ye saldırılarına son verene kadar silah tedarikini durdurmalı mı?” sorusunu yöneltti. Anket sonuçlarına göre, 2020’de Başkan Joe Biden’a oy verenlerin yüzde 62’si bu soruya “evet” cevabını verirken yüzde 14’ü “hayır” dedi, yüzde 24’ü ise kararsız kaldıklarını söyledi. Önceki seçimlerde Eski Başkan Donald Trump’a oy veren katılımcıların yüzde 30’u İsrail’e silah sağlanmasına karşı çıkarken yüzde 55’i buna karşı olmadığı, yüzde 15’i de kararsız olduğu cevabını verdi. AA

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