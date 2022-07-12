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12 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Biden: ABD'de silahlar sebebiyle ölen çocuk sayısı trafik kazalarından ve kanserden fazla

12 Temmuz 2022, Salı 00:44
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Biden, Kongrede 30 yıl aranın ardından onaylanan silah düzenlemesi yasası nedeniyle Beyaz Saray'da yapılan etkinliğe katıldı.

Ülkede, küçük yaştaki insanların eline silah alarak toplu saldırılar düzenlemesine bir son verilmesi gerektiğini kaydeden Biden, "Silahlar ABD'deki bir numaralı çocuk katili. Silahlar sebebiyle ölen çocuk sayısı trafik kazalarından ve kanserden fazla. Son 20 yıldır, silahlı saldırı sonucu ölen liseli çocukların sayısı, görevinin başında öldürülen polis ve askerlerden fazla." bilgisini verdi.

Biden, silah satışlarındaki sabıka sorgulamalarının buna göre genişletilmesi ve aile içi şiddet kaydı olan kişilere silah satılmaması gerektiğini kaydederek, sadece silahlarını güvenli bir yerde tutabilecek kişilere silah satılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan silahlı saldırılara artık bir son verilmesi gerektiğini, daha önce yürürlükte olan ve yarı otomatik silahları yasaklayan yasa döneminde silahlı saldırıların ciddi oranda azaldığını belirten Biden, "Ben yarı otomatik silahların tekrar yasaklanması konusunda kararlıyım." diye konuştu.

Biden'ın bu yorumu, kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesi yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Biden'a silahlı saldırı kurbanının babasından protesto

Beyaz Saray'daki etkinliğe 4 Temmuz günü silahlı saldırının yaşandığı Illinois Valisi J. B. Pritzker ve Highland Park Belediye Başkanı Gayle Brill Mittler ve silahlı saldırı kurbanı çocukların aileleri katıldı.

ABD'de 2018'de Florida'nın Parkland kentindeki bir okulda düzenlenen ve 17 öğrencinin yaşamını yitirdiği saldırıda oğlunu kaybeden Manuel Oliver ise Biden'ın konuşma yaptığı esnada bağırarak yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını savundu.

Protestonun ardından Biden konuşmasına kısa bir ara verirken, Oliver da güvenlik güçleri tarafından tören alanının dışına çıkarıldı.

AA

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