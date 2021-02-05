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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Biden açıkladı: ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği desteği sona erdirdi

05 Şubat 2021, Cuma
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Biden, başkan olduktan sonraki ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığında ABD'nin diplomasi yaklaşımına ilişkin bir konuşma yaptı.

"Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü." mesajı veren Biden, yönetiminin her alanda diplomatik kurumları daha fazla kullanacağını ve uluslararası ittifak ilişkilerini önemsediklerini belirtti.

Biden, "Yarının Amerikan liderliği, Çin'in artan emellerine ve Rusya'nın demokrasimize zarar vermeye yönelen eylemlerine karşı yeni bir momentum yakalamalıdır." şeklinde konuşarak ABD'nin küresel düzlemde bu iki ülke ile rekabet halinde olduğunu vurguladı.

Yemen'deki savaşa askeri destek kesildi

Biden, Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, "Bu savaş artık bitmeli. Bu konudaki vaadimizi yerine getirebilmek için Yemen'deki savaşta operasyonlara (Suudi Arabistan'a) sağlanan tüm Amerikan desteğini, ilgili silah satışları da dahil olmak üzere sonlandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Yemen'in kendileri için öncelikli olduğunu anlatan Biden, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi olarak Tim Lenderking'i belirlediklerini ve bundan sonra ülkedeki durumu daha yakından takip edeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "İran kaynaklı tehditler" karşısında desteklenmeye ihtiyacı olduğunun farkında olduklarını kaydeden Biden, "Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardım etmeye devam edeceğiz." dedi.

Rusya ve Çin'e "gözdağı" verdi

Dünya barışının korunabilmesi için Moskova yönetimi ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (Yeni START) 5 yıl daha uzatılması konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Biden, bununla birlikte Putin yönetimine eleştirilerini dile getirdiklerini söyledi.

Önceki Başkan Donald Trump dönemine atıf yapan Biden, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale girişimlerinin ve güvenlikle ilgili meydan okumalarının farkında olduklarını belirten Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Çin'in ABD için en ciddi rakip olduğunu dile getiren Biden, "En ciddi rakibimiz Çin'in refahımız, güvenliğimiz ve demokratik değerlerimiz için ortaya koyduğu meydan okumanın farkındayız. Amerika'nın çıkarlarına uygun olması durumunda Pekin ile çalışmaya hazırız." dedi.

Biden ayrıca, Çin'in insan hakları, fikri mülkiyet hakları ve küresel yönetişim konularındaki meydan okumalarına da ABD olarak cevap üreteceklerini belirtti.

Almanya'dan asker çekme süreci donduruldu

Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD'nin küresel askeri varlığını gözden geçirdiğini ve bu konuda ABD'nin güçlü duruşunu göstereceklerini kaydeden Biden, bu süreçte Almanya'dan asker çekilme sürecini dondurduğunu bildirdi.

Myanmar'daki darbeye tepki

Myanmar'daki askeri darbeyi kabul etmediklerini vurgulayan Biden, "Burma ordusu (darbe ile elde ettiği) elindeki gücü geri vermeli, tutukladığı yetkilileri ve aktivistleri serbest bırakmalı, telekomünikasyon üzerindeki kısıtlamaları kaldırmalı ve şiddete başvurmaktan kaçınmalıdır." şeklinde konuştu.

Biden, Myanmar'da yeniden demokrasinin tesis edilmesi için tüm uluslararası ortaklarla çalışacaklarını sözlerine ekledi.

İş başına gelir gelmez ABD'nin yeniden Paris İklim Anlaşması'na döndüğünü de hatırlatan Biden, bu yıl içinde bir İklim Değişikliği Liderler Zirvesi düzenleyeceklerini açıkladı.

Biden ayrıca, Trump döneminde sayısı ciddi şekilde azaltılan yıllık mülteci kabul kotasının yeniden 125 bin seviyesine çıkarılacağını belirtti.

AA

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