Biden’dan “iki devletli çözüm” uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’de Binyamin Netanyahu liderliğinde yeni kurulan hükümetle çalışmayı dört gözle beklediğini kaydederek, ABD’nin, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü tehlikeye atabilecek politikalara karşı çıkmaya devam edeceğine işaret etti.

Biden, İsrail Meclisi Knesset’in Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki yeni hükümeti onaylaması üzerine yazılı açıklama yaptı. Biden, “Göreve geldiğimden beri yaptığımız gibi ABD, iki devletli çözümü desteklemeye ve bunun uygulanabilirliğini tehlikeye atan veya karşılıklı çıkar ve değerlerimizle çelişen politikalara karşı çıkmaya devam edecektir.” uyarısında bulundu. AA

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