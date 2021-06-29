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30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Biden'dan İsrail'e güvence

29 Haziran 2021, Salı 23:41
ABD BAŞKANI JOE BİDEN, İSRAİL CUMHURBAŞKANI REUVEN RİVLİN İLE BEYAZ SARAY’DA YAPTIĞI GÖRÜŞMEDE İRAN’IN NÜKLEER SİLÂH GELİŞTİRMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEKLERİNİ BELİRTEREK GÜVENCE VERDİ.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, İran’ın nükleer silâh geliştirmesine asla izin vermeyeceğini söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Beyaz Saray’da görüşen Biden, görüşmeden bir gün önce Irak-Suriye sınırında İran destekli militan gruplarca kullanıldığı düşünülen tesislere hava saldırısı talimatı verdiğini hatırlatarak, ABD’nin “İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştıran habis faaliyetlerine ve terörist gruplara yönelik desteğine karşı koymakta kararlı olduklarını” vurguladı.

DW Türkçe’nin haberine göre, 7 Temmuz’da görevini devredecek olan ve son yurt dışı gezisini yapan Rivlin ise Biden’ın İran ile ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduğunu dile getirerek İsrail-ABD iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bennet’i kabul edecek

Biden yönetiminin, eski başkan Donald Trump’ın tek taraflı olarak çekildiği İran ile yapılan nükleer anlaşmaya devam etme planı İsrail’de endişe oluşturuyor. Trump döneminin ardından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun iktidarının da sona ermesi iki ülke ilişkilerinin yeniden yapılandırılması çabalarını beraberinde getirdi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Biden’ın “yakında” İsrail’in yeni Başbakanı Naftali Bennet’i kabul edeceğini bildirdi, ancak buna dair net bir tarih vermedi. İsrail’de sağcıların şahin kanadından Bennett ve yeni Dışişleri Bakanı Jair Lapid, geniş siyasi yelpazeden bir koalisyon oluşturmayı başararak Netanyahu dönemine son vermişti. Eski muhalefet lideri Lapid, görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada Avrupa ve Biden yönetimiyle ilişkileri iyileştirmek istediklerini vurgulamıştı.

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