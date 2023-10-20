"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Biden'dan İsrail ve Ukrayna'yı destek için "acil bütçe" talebi

20 Ekim 2023, Cuma 13:34
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye yarın "acil bütçe" talebinde bulunacağını bildirdi.

Biden, Oval Ofis'te Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

ABD Kongresi'nden yarın talep edeceği bütçenin daha önce hiç görülmemiş şekilde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit edeceğini aktaran Biden, "Bu akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Kongre'nin fonlamasını talep ettiği "güvenlik paketi"nin İsrail'in askeri üstünlüğünü güçlendireceğini kaydederek, "Bölgedeki diğer hasım aktörlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayacağız ve çatışmanın yayılmasını engelleyeceğiz." diye konuştu.

Zamanın çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Biden, ABD'de bazı bölünmüşlükler olduğunu belirterek, "Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz. Buna izin veremem." dedi.

"Hamas ve Putin demokratik komşularını yok etmek istiyor"

Biden, "Hamas ve Putin farklı tehdit teşkil ediyor ancak ortak bir noktaları var, ikisi de demokratik komşularını tamamen yok etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğinin daha önce de altını çizdiğini anımsatan Biden, Ukrayna'nın tek isteğinin Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardım olduğunu dile getirdi.

Biden, Ukrayna'ya sağlanan yardımların "ABD'nin depolarından" gittiğini ve Kongre'den talep edeceği bütçeyle "depoların Amerikan yapımı yeni teçhizatlarla" doldurulacağını kaydetti.

ABD Başkanı, "Yarın Amerika'nın ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım." diye konuştu.

"Gazze'ye ilk insani yardım sevkiyatını güvence altına aldım"

İsrail ziyareti hakkında da konuşan Biden, ABD'nin en önemli önceliğinin Hamas tarafından rehin alınan Amerikalı vatandaşların güvenliği olduğunu vurguladı.

Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında ölen Amerikalıların sayısının 32'ye yükseldiğini duyurdu.

"Barıştan vazgeçemeyiz, iki devletli çözümü terk edemeyiz." diyen Biden, ABD'nin Filistin halkına olan bağlılığının da sürdüğünü ifade etti.

Biden, "Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan" da derin üzüntü duyduğunu belirterek, bunun İsrailliler tarafından gerçekleştirilmediğini tekrar dile getirdi.

Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğinin altını çizen Biden, "Dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletlerden Gazze'deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesini güvence altına aldım." bilgisini paylaştı.

"İsrail savaş kurallarına uygun hareket etmeli"

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı zamanda "İsrail'in savaş kurallarına uygun" bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin önemini de görüştüklerini belirterek, "Bu, çatışmada mümkün olduğu kadar sivilleri korumak anlamına geliyor." dedi.

Amerika'nın 11 Eylül terör saldırılarının ardından çok kızgın olduğunu ve adalet için hareket ettiğini anımsatan Biden, "Bazı hatalar yaptık. Bu nedenle İsrail hükümetini 'öfkenin gözlerini bürümemesi' gerektiği konusunda uyardım." açıklamasında bulundu.

"Yahudi karşıtlığı ve İslamofobiyi reddetmeliyiz"

7 Ekim saldırılarının ardından ABD'de de Yahudi karşıtlığı ve İslamofobinin artışa geçtiğine dikkati çeken Biden, geçen hafta 6 yaşında Müslüman bir çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi.

Biden, "Bunlar olurken sessiz kalamayız. Açık bir şekilde Yahudi karşıtlığı ve İslamofobiyi reddetmeliyiz." vurgusunu yaptı.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi "donmuş" durumda

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinin Kevin McCarthy tarafından boşaltılan başkanlık koltuğu hala doldurulamadı.

"Donmuş" durumda olan Temsilciler Meclisine bu noktada yasa tasarıları ya da karar tasarıları sunulamıyor.

Amerikan basınında, Biden’ın bütçe talebinin, dış yardımlardan önce “göç ve sınır sorunları” gibi iç politikayı ilgilendiren konularda harekete geçilmesini isteyen Kongre’deki Cumhuriyetçilerin engeline takılabileceği yorumları yapılıyor.

Aynı zamanda, Biden'ın Kongre'den 100 milyar dolarlık bütçe talep edeceği gündeme getiriliyor.

AA

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze'ye dönük saldırılar bölgesel savaşa dönüşebilir'

    İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı

    Gece boyunca Gazze'ye 100 saldırı düzenledi

    Kolombiya: Filistin'de büyükelçilik açacağız

    Biden'dan İsrail ve Ukrayna'yı destek için "acil bütçe" talebi

    Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir

    İsrail, Filistin, Gazze, Hamas, Aksa Tufanı... 7 Ekim İsrail’in 11 Eylül’ü mü? - 1

    Hesabı sorulsun

    GAZZE'DE ATEŞKES HEMEN ŞİMDİ

    Gazze enkaz şehir

    Şehit Alican Güneş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    “Boşaltın” dedi, ertesi gün vurdu

    Gençler Türkiye’de yaşamak istemiyor

    "İnsanlar yakıldı'' - "Tüm katliamları aşan bir eylem" - "Çocuklar bahçede oynuyordu"

    İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ni de vurdu

    Sorumlusu kim olursa olsun bu saldırı tolere edilemez

    Times Of Israel: İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı

    İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşları için duyuru yayımladı

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail vahşeti ve Türkiye’nin tavrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Zalime zillet gösterme, mazlumu da zelil etme!
    İbrahim ERSOYLU

    Yahudilerin başarı sırları
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın İsrail’e garip tavrı
    Aytekin COŞKUN

    İsrail, Filistin, Gazze, Hamas, Aksa Tufanı... 7 Ekim İsrail’in 11 Eylül’ü mü? - 1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın buna ne ihtiyacı var?
    Fatma Nur KURT

    Münker ve Nekir’le sohbet zamanı
    Şükrü BULUT

    Demokratik Batı’yı Asyalılar mı idare edecek?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.