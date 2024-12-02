Biden’dan oğluna af

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce verdiği sözlerin aksine, vergi kaçırma ve silah ediniminde usulsüzlük yapma suçlarından yargılanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullandı.

Bu karar, Amerikan siyasetinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Biden, af kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığının çalışmalarına müdahale etmeyeceğine dair verdiği sözü hatırlattı. Ancak Cumhuriyetçilerin, oğluyla ilgili davayı “siyasi bir intikam” aracına dönüştürdüğünü savunarak, bu süreçte kendi ailesine yönelik saldırılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Adalet sistemine güvendiğini ancak bu süreçte sistemin siyasi hırslarla kirletildiğini vurgulayan Biden, “Bir başkan ve bir baba olarak bu kararı almak zorundaydım. Umarım Amerikalılar neden böyle bir adım attığımı anlayacaktır” dedi. AA

Okunma Sayısı: 188

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.