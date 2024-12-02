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3 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Biden’dan oğluna af

02 Aralık 2024, Pazartesi 17:00
ABD Başkanı Joe Biden, daha önce verdiği sözlerin aksine, vergi kaçırma ve silah ediniminde usulsüzlük yapma suçlarından yargılanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullandı.

Bu karar, Amerikan siyasetinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Biden, af kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığının çalışmalarına müdahale etmeyeceğine dair verdiği sözü hatırlattı. Ancak Cumhuriyetçilerin, oğluyla ilgili davayı “siyasi bir intikam” aracına dönüştürdüğünü savunarak, bu süreçte kendi ailesine yönelik saldırılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Adalet sistemine güvendiğini ancak bu süreçte sistemin siyasi hırslarla kirletildiğini vurgulayan Biden, “Bir başkan ve bir baba olarak bu kararı almak zorundaydım. Umarım Amerikalılar neden böyle bir adım attığımı anlayacaktır” dedi.

AA

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