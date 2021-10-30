Biden'dan özeleştiri: Beceriksizlik yaptık

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Fransa'yı "hayal kırıklığına uğratan" AUKUS güvenlik paktında "beceriksizlik" yapıldığını söyledi.

İki lider, Avustralya-İngiltere-ABD arasında Hint-Pasifik'te kurulan milyarlarca euroluk denizaltı paktının geçtiğimiz ay ilanının ardından ilk kez G20 zirvesi öncesi Roma'da bir araya geldi.

Roma'daki Fransız Büyükelçiliği'nde görüşen Biden ile Macron aradaki buzları eritmeye yönelik diplomatik adımlara bir yenisini daha ekledi.

Biden, denizaltı krizine ilişkin resmi olarak Macron'dan özür dilemedi; ancak Washington'ın Fransa'yı böyle bir sürprizle karşı karşıya bırakmaması gerektiğini kabul etti.

Avustralya, Fransız Donanma Grubu ile 2016 yılında yapılan 90 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşa etme projesini iptal ederek ABD ve İngiltere ile AUKUS denizaltı projesi için ortaklık kurmuştu.

Fransa, Avustralya'nın bu hamlesine karşı sert tepki vererek Canberra Büyükelçisini istişarede bulunmak üzere geri çağırmıştı. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın anlaşmayı iptal planlarından çok geç haberdar olduklarını öne sürerek Avustralya hükümetini ihanetle suçlamıştı.