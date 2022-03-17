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17 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Biden'dan Putin'e: O bir savaş suçlusu

17 Mart 2022, Perşembe 02:25
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrıldı.

Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz." diye konuştu.

Biden yeni savunma yardımı kararnamesini imzaladı

Öte yandan Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği törenle Ukrayna'ya yönelik yeni savunma yardımını içeren kararnameyi imzaladı.

İmza törenine Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen H. Hicks katıldı.

Rusya'nın apartmanları bombaladığını ve hastanelere saldırdığını belirten Biden, "Bu zalimlikler tüm dünyada tepkiye yol açıyor. Tüm dünya Putin'e her ağır bedeli ödetmek konusunda birlik olmuş durumda." diye konuştu.

Biden, Amerikan halkının Zelenskiy'nin yardım çağrılarına yanıt verdiğine, Kongrenin Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini her iki partinin de desteğiyle onayladığına işaret etti.

Ukrayna'ya geçen yıl içinde 650 milyon dolarlık yardım sağladıklarını vurgulayan Biden, 12 Mart Cumartesi de 200 milyon dolarlık savunma yardımını onayladığını anımsattı.

Yardım paketinin içeriğinde İHA'lar da var

Biden, bugün de Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurduklarını söyleyerek, "Bu paketin içinde 800 uçaksavar sistemi var. Böylece Ukrayna'nın kendilerine saldıran ve hava sahalarını ihlal eden uçak ve helikopterleri durdurmaya devam etmesini sağlayacağız. Ukrayna'ya daha uzun menzilli uçaksavar sistemleri ve bu sistemler için cephane yardımı vereceğiz. Ayrıca bu pakette 9 bin tanksavar sistemi olacak. Bu yüksek güvenilirlikteki sistemleri Ukraynalı kuvvetler son derece verimli kullanıyor." şeklinde konuştu.

Söz konusu paketin içinde küçük silahlar, makinalı silahlar ve çeşitli silahlar olduğunu aktaran Biden, "Ayrıca bu paketin içinde insansız hava araçları (İHA) da olacak. Biz tüm bunları tek başımıza yapmıyoruz. Ortak ve müttefiklerimiz de yardımlara destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu, uzun ve zorlu bir savaş olacak"

Biden, ABD'nin ve müttefiklerinin Ukrayna'ya gerekli ekipmanları sağlamaya her zaman hazır olduğunun altını çizerek, "Şimdi size dürüst olacağım, bu uzun ve zorlu bir savaş olacak ancak Putin'in sivillere karşı, ahlaka aykırı saldırılarına karşı Amerikan halkının Ukrayna'ya desteği her zaman sürecek." dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik insani yardımlarını da artırdığını dile getiren Biden, sadece son 1 haftada Ukrayna'ya ve komşu ülkelerine 300 milyon dolarlık insani yardım sağladıklarını kaydetti.

Biden, Putin yönetimini ekonomik yaptırımlarla daha da zayıflatırken, Ukrayna'nın müzakerelerde elini güçlendirmeye çalışacaklarının altını çizerek, "Ortak ve müttefik ülkelerimizle bu trajik ve gereksiz savaşı bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Biden, söz konusu pakete ilişkin kararnameyi imzaladı.

Peskov: Biden'ın söylemleri kabul edilemez

Öte yandan Peskov, yaptığı açıklamada dünya çapında ABD’nin bombalarıyla yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “ABD Başkanı Biden’ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA

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