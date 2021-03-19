Biden'dan Putin'in görüşme davetine cevap

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde gerginlik yaşadığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme davetine ilişkin, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Atlanta'ya hareket etmek için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde gerginlik yaşadığı Rus mevkidaşı Putin'in "görüşme" davetinin sorulması üzerine Biden, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim." cevabını verdi. Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız." yorumunu yaptı. Öte yandan Biden'ın uçağında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre de muhtemel Biden-Putin görüşmesi konusunda, "Biden, doğru zaman geldiğinde Putin ile görüşecek." açıklamasında bulundu. Biden-Putin arasındaki gerilim ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı. Putin, Biden'a çevrimiçi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti. AA

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