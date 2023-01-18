"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Biden'dan Ukrayna'ya taziye mesajı

18 Ocak 2023, Çarşamba 21:00
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin öldüğü helikopter kazası nedeniyle bu ülkeye başsağlığı diledi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, eşi Jill Biden ve kendisinin, Ukrayna'daki helikopter kazasında yakınlarını kaybedenlere taziye dileklerini ilettiğini kaydetti.

Başkan Biden, "Yüreğimiz, bu saldırıda çocuklar dahil ölen ve yaralanan onlarca sivil ve onların aileleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

Monastırskiy'nin ve ekibinin, ülkesinin demokrasisi için Rusya saldırganlığına karşı mücadele ettiğini belirten Biden, Ukrayna kurumlarını güçlendirmek için destek vermeye devam edeceklerini ve Ukrayna halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Beyaz Saray kazanın nedenine ilişkin bilgi sahibi değil

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de günlük basın brifinginde, Ukrayna'daki helikopter kazasıyla ilgili başsağlığı dileyerek, söz konusu kazanın nedenini bilmediklerini söyledi.

Rus birliklerinin, Bahmut ve Soledar'da büyük kayıp vermelerine rağmen son günlerde ilerleme kaydettiklerini anımsatan Kirby, Rusların buna karşın iki bölgeye de tam olarak hakim olamadıklarını düşündüklerini dile getirdi.

Kirby ayrıca geleneksel Rus ordusu ile Wagner Grubu lideri Yevgeny Prigozhin arasında anlaşmazlıklar olduğunu bildiklerini ifade ederek, Prigozhin'in kendisini bu savaşta "vazgeçilemez" addettiğini düşündüklerini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaş bağlamında Belarus'la işbirliklerini yakından takip ettiklerini kaydeden Kirby, diğer taraftan Belarus'un Rus birliklerine yardım etmek için Ukrayna topraklarına fiziksel olarak girme gibi bir planı olduğuna dair herhangi bir belirtinin olmadığını belirtti.

Lavrov'un Hitler benzetmesi

Kirby, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD ve müttefiklerini Adolf Hitler'e benzetmesine ilişkin ise "Hangi cüretle böyle bir karşılaştırma yapabilir?" değerlendirmesinde bulundu.

Savaşı başlatanın Rusya olduğuna ve Ukrayna'yı işgal etmeseydi Batı'nın bu ülkeye silah yardımı yapmayacağına işaret eden Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer liderlerin bu gibi açıklamalarını "saçma sapan" şeklinde nitelendirdi.

Sullivan ve McGruk'ün İsrail ziyareti

Bunların yanı sıra Kirby, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün, bugün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirerek, yetkililerle görüşmeye başladıklarını duyurdu.

Kirby, Sullivan ve McGurk'ün, ziyaret kapsamında İran ile ilişkiler, Arap ülkeleriyle normalleşme, ABD'nin iki devletli çözüme bağlılığı ve Kudüs'te statükoya zarar veren tek taraflı eylemlere karşı duruşu gibi konuları masaya yatıracaklarını ifade etti.

Hollanda'nın Ukrayna'ya Patriot sözü

Kirby, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi teminatı sağlama niyetiyle ilgili soruya ise konuyla ilgili Hollandalı yetkililerin açıklama yapmasının uygun olacağı, ancak Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin sağlanmasının öncelik olmaya devam ettiği yanıtını verdi.

Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya yapacakları yardımların kendi egemenliklerinde olduğunu dile getiren Kirby, bu kapsamda birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kirby, Başkan Joe Biden'ın evinde ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili sorular için ise gazetecileri diğer Beyaz Saray yetkilileri gibi Adalet Bakanlığına yönlendirmeye devam etti.

AA

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu vicdansızlık artık son bulmalı - Çocuklar cezalandırılmasın, annelerin infazı ertelensin

    İstanbullu da geçinemiyor

    Uysal: 14 Mayıs’ta yeniden ‘yeter’ diyeceğiz

    Evlilik cüzdanı da basın kartı da resmî kimlik oldu

    Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltılarla eledi

    Akşener: Biz demokrasiden yanayız

    Trabzonspor çeyrek finale yükseldi

    Çoğunluk, geçim sıkıntısı çekiyor

    Ekin çıkmazsa kıtlık olur

    Değişime ve yeni bir başlangıca ihtiyacımız var

    İsrail’den, işine gelmeyene “anlamsız” yaftası

    20 yıldır kuraklığa karşı hiç adım atmadılar

    Seçim 14 Mayıs’ta

    Aydın'da bir anne ile 2 çocuğu soba gazından zehirlenerek vefat etti

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, dualarla uğurlandı

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı

    Messi ile Ronaldo yeniden karşılaşacak

    Kiev yakınlarında helikopter düştü: 16 kişi öldü - Aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı da var

    İmran Han, bir eyalette daha meclisi feshetti

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Devlet Bahçeli ve husumet tasnifi
    Cevher İLHAN

    Son siyasî çırpınışlar…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hasan Basri Sarıçam
    Mikail YAPRAK

    Yolu saraya düşmeyenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Âdem’in (as) Cennetten ihracı ne hikmete mebnîdir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımızı “ihlâs” odaklı yetiştirmeliyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Nur Berber” Hasan Ağabey
    Faruk ÇAKIR

    Medyanın imtihanı
    Genel

    Bu vicdansızlık artık son bulmalı - Çocuklar cezalandırılmasın, annelerin infazı ertelensin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.