Biden: DEAŞ elebaşı el Kureyşi Suriye'deki operasyonda öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin DEAŞ elebaşı olarak bilinen "Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi"yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim talimatımla, kuzeybatı Suriye'deki ABD güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi ortadan kaldırdık." ifadesine yer verdi. Biden, bu konuda açıklama yapacağını da kaydetti. AA

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