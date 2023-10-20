Biden’den İsrail’e hem destek hem ikaz

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre’ye yarın “acil bütçe” talebinde bulunacağını bildirdi.

ABD Kongresi’nden bugün talep edeceği bütçenin daha önce hiç görülmemiş şekilde İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını teyit edeceğini aktaran Biden, Kongre’nin fonlamasını talep ettiği “güvenlik paketi”nin İsrail’in askeri üstünlüğünü güçlendireceğini kaydederek, “Bölgedeki diğer hasım aktörlerin İsrail’in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayacağız ve çatışmanın yayılmasını engelleyeceğiz.” diye konuştu.

“İsrail savaş kurallarına uygun hareket etmeli”

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı zamanda “İsrail’in savaş kurallarına uygun” bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin önemini de görüştüklerini belirterek, “Bu, çatışmada mümkün olduğu kadar sivilleri korumak anlamına geliyor.” dedi. Amerika’nın 11 Eylül terör saldırılarının ardından çok kızgın olduğunu ve adalet için hareket ettiğini anımsatan Biden, “Bazı hatalar yaptık. Bu nedenle İsrail hükümetini ‘öfkenin gözlerini bürümemesi’ gerektiği konusunda uyardım.” açıklamasında bulundu.