"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Biden: Elon Musk'ın yabancı ülkelerle iş birliği araştırılabilir

10 Kasım 2022, Perşembe 14:08
ABD Başkanı Joe Biden, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın diğer ülkelerle iş birliğinin ve teknik ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu belirtti.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimler hakkında konuşan Biden'a, Musk'ın ABD ulusal güvenliğine tehdit olup olmadığı ve Twitter'ı yabancı hükümetlerle ortak satın almasının Washington tarafından incelenip incelenmeyeceği soruldu.

Biden, "Elon Musk'ın diğer ülkelerle iş birliği ve teknik ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Uygunsuz bir şey yapıp yapmadığından bahsetmiyorum, yalnızca konuyu araştırılmaya değer bulduğumu söylüyorum." cevabını verdi.

Musk, 28 Ekim'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını ve sürecin tamamlandığını duyurmuştu. Satın alma sürecinde yabancı ülkelerin de bulunduğu ve Suudi Arabistan varlık fonunun da sürece dahil olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, Musk'ın ardından Twitter'ın en büyük hissedarının Suudi Arabistan Kraliyet Holding Şirketi ve Suudi Prens Velid bin Talal'ın Özel Ofisi olması dikkati çekmişti. Velid bin Talal'ın yöneticisi olduğu varlık fonu, Kraliyet Holding Şirketinin yüzde 17 hissesini elinde bulunduruyor.

Twitter hisseleri üzerindeki tartışmalar

Washington Post gazetesi, geçen hafta ABD Hazine Bakanlığındaki yetkililerle iletişime geçtiklerini belirtmişti. Yetkililere, Twitter'ın yeni yönetim yapısı ve Musk'ın yabancı yatırımcılarla yapmış olabileceği gizli anlaşmalar hakkında sorular yöneltildiği kaydedilmişti.

Washington Post, Velid bin Talal'ın, Katar varlık fonu alt kuruluşunun ve Çin merkezli kripto para şirketi Binance'nin Twitter'da yatırımları olduğunu ifade etmişti. Bu yatırımların kişisel bilgilere erişim noktasında bir fayda sağlayıp sağlayamayacağı ise tartışma konusu haline gelmişti.

AA

Okunma Sayısı: 39
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UCM: Terhune'de 230 ceset çıkarıldı

    İran: Hipersonik balistik füze geliştirdik

    Fransa'da kuş gribine ilişkin karantina kararı

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    ABD: Ukrayna'da 100 binden fazla Rus askeri öldü veya yaralandı

    Gazetecileri Destekleme Komitesi: İsrail hapishanelerinde 21 Filistinli gazeteci var

    Biden: 2024'te adaylık niyetim var

    Milanovic'ten Srebrenitsa Anneleri hakkında küstah sözler

    ABD - Florida'da OHAL ilan edildi

    Ghebreyesus: Kovid-19 ölümlerinde yüzde 90 düşüş var

    BM, tahıl koridoru için Rusya ile görüşecek

    'Her şey için savaşıyoruz'

    Dış politika savruluyor

    'Sonuçlar Cumhuriyetçiler ve Trump için kötü'

    İngiltere'de şimdi de hemşirelerden grev kararı

    Geriye tek kişi bıraktı: Twitter, Afrika ofisinin çalışanlarını işten çıkardı

    Okumanın ahirete faydası olmalı

    ABD - Georgia'da Senato seçimleri 2. tura kaldı

    Fransa’da Katarlı futbolcuları “terörist” olarak tasvir eden karikatüre büyük tepki

    Türkiye büyüse de gelir dağılımında eşitsizlik artıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman dersleri
    Halil ELİTOK

    Hz. Ali’nin (r.a.) oğlu Hasan’a (r.a.) tavsiyeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dolmabahçe’de neler oldu?
    Ahmet BATTAL

    Pencereyi açmanın sevabı
    Mikail YAPRAK

    Çocuktan duy gerçeği
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet dinin temelidir
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Şeytanın ilk vesvesesi “sonsuz hayat”
    Ali FERŞADOĞLU

    Doktorlar diyor ki...
    Cevher İLHAN

    AKP ve ortağının HDP çarkı
    Risale-i Nur'dan

    Hak, hileye muhtaç değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.