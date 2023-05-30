Biden F-16’lar için İsveç’i işaret etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etmek için telefonla aradığını ve Erdoğan’ın bu görüşmede bir kez daha, Ankara’nın ABD’den F-16 savaş uçağı satın alma isteğini dile getirdiğini bildirdi.

“Erdoğan ile konuştum, tebrik ettim. O hala F-16 anlaşması üzerinde çalışmamızı istiyor. Ben de ona İsveç ile ilgili bir anlaşma istediğimizi belirttim. Böylece iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Biden, Washington’un, İsveç’in NATO üyeliği konusundaki talebine vurgu yaptı. Joe Biden, bir gazetecinin İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili olarak Erdoğan’dan bir adım bekleyip beklemediği sorusuna da, “Onunla bu konuyu görüştüm, önümüzdeki hafta görüşmeye devam edeceğiz” cevabını verdi. DW Türkçe’nin haberine göre Erdoğan-Biden görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kalındığı” aktarıldı. Haber Merkezi

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