Biden: Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, "1967 sınırlarında iki devlet, Filistinliler ve İsrailliler için özgürlük ve demokrasi elde etmenin en iyi yolu olmaya devam etmektedir. Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor.” dedi.

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ABD Başkanı Biden, İsrail ve Filistin’i kapsayan 3 günlük ziyaretinin son durağı olarak işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentine geldi.

Biden, burada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la bir araya geldi. İki lider, Filistin Devlet Başkanlığı konutundaki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Abbas, konuşmasında, “Başkan Biden'a, uluslararası kararlar ve 1967 sınırlarında iki devletli çözüme dayalı olarak barış sürecinin dayandığı temellerin yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladık.” dedi.

Abbas: Biz terörist değiliz

Bölgede barış ve güvenliğin anahtarının Filistin devletini tanımak olduğuna dikkati çeken Abbas, “Filistin halkının uluslararası kararlar uyarınca meşru haklarını elde etmesinin sağlanmasının ve mülteciler de dahil olmak üzere tüm Filistinlilerin kalıcı statü sorunlarının sona erdirmesinin yolunun; 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti topraklarındaki İsrail işgaline son vermekle başladığını” kaydetti.

Abbas, “ABD yönetiminden, Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu yeniden açarak ve FKÖ'yü (Filistin Kurtuluş Örgütü) ABD'nin terör listesinden çıkarıp Washington'daki ofisini tekrar açmasına izin vererek ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar atmasını bekliyoruz. Biz terörist değiliz.” ifadelerini kullandı.

Abbas, ayrıca, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulmasını, fanatik Yahudi yerleşimci şiddetinin son bulmasını, Mescid-i Aksa dahil Ürdün’ün himayesi altındaki İslami ve Hıristiyan kutsal mekanların statüsüne saygı duyulmasını istediklerini, Filistinlilerin öldürülmesi, sınır dışı edilmesi, evlerinin yıkılması ve tutuklanmalarını durdurma yolundaki çabaları “dört gözle beklediklerini” vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı, “İsrail Orta Doğu'da uyumlu bir devlet olmak istiyorsa uluslararası hukukun üzerinde bir devlet olarak hareket etmeye devam edemez.” diye konuştu.

Biden: Filistin halkı bağımsız, egemen bir devleti hak ediyor

ABD Başkanı Biden ise, konuşmasında, Filistin-İsrail sorununun çözümünde, “iki devletli çözümün ilk destekçilerinden biri” olduğuna dikkati çekti.

Biden, “ABD başkanı olarak yanınızda bulunduğum bugün, iki devletli çözüm hedefine olan bağlılığım değişmedi. 1967 sınırlarında iki devlet, Filistinliler ve İsrailliler için eşit şekilde, güvenlik, refah, özgürlük ve demokrasi elde etmenin en iyi yolu olmaya devam etmektedir. Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor.” dedi.

Filistin halkının acılarını anlayabildiklerini kaydeden Biden, şunları söyledi:

“İki devletli çözüm hedefinin çok uzak göründüğünü biliyorum. Hareket ve seyahat kısıtlamaları veya çocuklarınızın güvenliğine ilişkin günlük endişeler gibi onur kırıcı durumlar gerçektir ve aciliyet arz etmektedir. Filistin halkı şimdi acı çekiyor. Bunu hissedebiliyoruz. Keder ve hayal kırıklığınızı ABD’de hissedebiliyoruz. Ama barış için çalışmaktan asla vazgeçmedik. Filistin halkının gerçekten görebileceği ya da en azından hissedebileceği bir siyasi ufuk olmalı. Umutsuzluğun geleceği yok etmesine izin veremeyiz.”

Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesi

ABD Başkanı, konuşmasında, Filistin asıllı ABD vatandaşı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesi hadisesine de değindi.

ABD yönetimi olarak Ebu Akile’nin öldürülmesinin takipçisi olacaklarını ifade eden Biden, “Onun mirasının daha fazla gence, gerçeği bildirme ve çok sık gözden kaçan hikayeleri aktarma işini sürdürmesi için ilham vermesini umuyorum. ABD, (Şirin Ebu Akile’nin) ölümünün kapsamlı ve şeffaf bir şekilde hesabının sorulmasında ısrar etmeye ve dünyanın her yerinde medya özgürlüğünü savunmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Biden’a “apartheid” pankartı ve Şirin Ebu Akile çizimli karşılama

Öte yandan Biden’ın Batı Şeria ziyaretinde ABD yönetiminin İsrail işgali yanlısı tutumuna tepki olarak sivil protestolar ortaya kondu.

Filistinli sanatçı Takiyyuddin Sebatin, Beytullahim'i ziyaret eden Biden için Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı'na, İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını resmettiği bir görsel hazırladı.

Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Beytüllahim kentinin girişindeki kısmına cadde üzerinden araçla seyir halindeyken görülecek şekilde Şirin Ebu Akile'nin büyük bir portresini resmeden Sebatin, Filistin halkının, gazetecinin öldürülmesinin ardından ABD'nin tutumuna duyduğu öfkeyi ve tepkiyi bu şekilde ifade etti.

Ayrıca, İsrailli sivil toplum kuruluşu B'Tselem, Biden'ın ziyaret etmesi beklenen bölgedeki binalara ve reklam panolarına protesto için pankartlar astırdı.

Pankartlarda İngilizce "Sayın Başkan, burası bir apartheid" yazısının yanı sıra yapılan çizimde Filistin'in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından bölündüğü gösterildi.

Biden’ın bölge gezisinin son durağı Suudi Arabistan

ABD Başkanı Filistin ziyareti kapsamında Beytüllahim’de ayrıca Hristiyanlarca Hazreti İsa’nın doğduğu yer olduğuna inanılan Doğuş Kilisesi’ni ziyaret edecek.

Biden ardından bölge gezisinin son durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek için hareket edecek.​​​​​​​