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13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Biden hakkında soruşturma çağrısı

13 Eylül 2023, Çarşamba 18:52
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması çağrısında bulundu.

Kararı basın toplantısıyla duyuran McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Biden hakkında "ciddi ve güvenilir" iddialar öne sürdüğünü, azil soruşturmasının ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer tarafından yürütüleceğini bildirdi.

Kararı kolay bir şekilde almadığını ve partisiyle alakası olmadığını ifade eden Cumhuriyetçi McCarthy, "Temsilciler Meclisi Komitesine Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma nedeniyle resmi azil soruşturması açılması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

McCarthy, Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etti.

Biden'ın Başkanlık döneminde de "ailesine özel muamele" edildiğini savunan McCarthy, "Amerikan halkının kamu görevlerinin satılık olmadığını bilmesi gerekiyor." dedi.

McCarthy, süreci elde edilen delillerin belirleyeceğini kaydetti.

AA

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