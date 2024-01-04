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4 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Biden'ın atadığı yetkiliden Gazze istifası ve Biden yönetimine ağır eleştiriler

04 Ocak 2024, Perşembe 13:52
ABD Başkanı Joe Biden tarafından Eğitim Bakanlığı Planlama Değerlendirme ve Politika Geliştirme Ofisine atanan ve 3 yıl burada özel asistanlık görevini üstlenen Tariq Habash, yönetimin Gazze konusundaki duruşu nedeniyle görevinden istifa etti.

Eğitim Bakanlığına siyasi olarak atanan ilk Filistin kökenli ABD'li olan Habash, istifa mektubunda, "Bu yönetim (Biden yönetimi), önde gelen insan hakları uzmanlarının 'İsrail hükümetinin soykırım kampanyası' olarak nitelendirdiği, masum Filistinli sivillerin hayatına yönelik zulümleri görmezden gelirken, ben sessiz kalamam." ifadesine yer verdi.

Biden yönetiminin eylemlerinin Gazze'deki milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığının altını çizen Habash, "Bu yönetim, Gazze'deki Filistinlileri su, gıda, elektrik, yakıt, tıbbi kaynaklardan mahrum bırakarak büyük bir hastalık ve açlığa yol açan istismarcı ve toplu cezalandırma taktiklerini durdurması için en güçlü ortağı İsrail üzerinde nüfuzunu kullanmazken, ben sessiz kalarak buna suç ortağı olamam." değerlendirmesinde bulundu.

Biden yönetimine ağır eleştiriler

Habash, İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısını sorgulayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes talep eden tasarısını veto eden Biden yönetimini, İsrail'in Gazze'deki ihlallerine yardım etmekle suçlayarak "Biden yönetimindeki liderler Filistinlileri sistematik olarak insan değilmiş gibi gösteren mesnetsiz iddiaları sürekli dile getirdi." ifadesini kullandı.

Ailesi de 1948'deki Nekbe'de göç etmek zorunda kalan Habash, mektubunda şunları kaydetti:

"Milyonlarca Filistinli, on yıllardır işgal, etnik temizlik ve apartheid ile karşı karşıya. Biden yönetiminin bu statükoyu pasif olarak kabullenmesi ise demokratik değerlerle kesinlikle aynı çizgide değil. Hükümetimiz, masum hayatları korumakla alakası olmayan bir hükümete koşulsuz askeri yardım sağlamayı sürdürüyor."

AA

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